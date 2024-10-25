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منتجات تراثية متنوعة في «سوق» مزاينة سويحان

الزوار في السوق الشعبي (وام)
26 أكتوبر 2024 00:58

سويحان (وام)

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يستقطب السوق الشعبي المصاحب لمزاينة سويحان العديد من الزوار الذين يتوافدون لمشاهدة واقتناء منتجات متنوعة تعكس طيفاً واسعاً من التراث الإماراتي، ويروج للصناعات التقليدية التي تبرز الموروث الشعبي، ويعزز دوره في ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة.
ويقام السوق ضمن الفعاليات المصاحبة لمزاينة سويحان المحطة الأولى لمهرجان الظفرة بدورته الـ18 التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر حتى 28 أكتوبر الحالي، ويقع على جانب الطريق المتجهة لمزاينة الإبل في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان، وتُفتح أبوابه يومياً حتى منتصف الليل.
ويمثل السوق نقطة جاذبة لمُلاك الإبل من أبناء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المقيمين والزوار، ويستقطب عدداً كبيراً من السياح بما يقدمه من منتجات تلبي كل الاحتياجات من الأدوات التقليدية والحديثة والمتعلقة بالبر ومزاينات الإبل والعزب والرحلات والطعام والشراب ومختلف الاحتياجات اليومية.
ويضم السوق محال لبيع زينة الإبل وعتادها في ضوء حرص الملاك على تزيين مطاياهم وتجهيزها بالزينة التراثية الجميلة المصنوعة يدوياً، والتي تسوقها الأسر المنتجة في محال السوق، إضافة إلى العديد من المنتجات مثل الدخون والعطور، والملابس التراثية، والبهارات والقهوة الإماراتية، والإكسسوارات، والشيل والعبايات، والمنتجات الطبيعية، وأطقم الضيافة، والأكلات الشعبية المتنوعة.
ويحوي السوق محال لبيع لوازم الرحلات والتخييم التي توفر جميع المستلزمات التي يحتاجها المخيمون وفي مقدمتها الشوايات والجلسات العربية والمقاعد والمفارش والأرضيات، وغيرها من المستلزمات التي تلقى إقبالاً في هذه الفترة من العام، استعداداً لموسم الشتاء، علاوة على عدد من محال الأدوات المنزلية، التي توفر كل ما يحتاجه المنزل من الأواني والأطباق والدلال والأكواب وحافظات الطعام، إضافة إلى البقالات ومحال بيع المواد التموينية، وغيرها من المحال التي تقدم منتجات متنوعة.

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