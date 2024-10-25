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علوم الدار

«مهرجان الظفرة».. مشاركة واسعة في أشواط سن اللقايا بمزاينة سويحان

خلال تتويج الفائزين (من المصدر)
26 أكتوبر 2024 00:58

سويحان (الاتحاد)

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شهدت مزاينة سويحان أولى محطات مهرجان الظفرة بدورته الـ 17 في يومها الخامس مشاركة واسعة من مُلاك الإبل في الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن منافسات 12 شوطاً لفئة سن اللقايا للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، والتي خصص لها 115 جائزة قيمة.
وتوج ضيف الشرف «عبيد بن سعيد بن سالمين المنصوري»، وعبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بمنافسات المزاينة في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في سويحان، والذي شهد حضور عدد من كبار مُلاك الإبل وعشاق المسابقات التراثية وزوار المزاينة.
وأظهرت نتائج شوط لقايا أصحاب السمو الشيوخ – محليات، فوز «حدث» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني «صنف» لمالكها الشيخ محمد بن سلطان بن سالم بن محمد القاسمي، وجاءت بالمركز الثالث «مهمة» لمالكها الشيخ محمد بن صقر بن محمد القاسمي، ونالت المركز الرابع «شرح» لمالكها الشيخ محمد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وحلت بالمركز الخامس «زحمة» لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان.
وأسفرت نتائج شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (1) - مجاهيم، ذهاب المركز الأول إلى «المزرفل» لمالكها راشد محمد راشد الطراق الهاجري، وفي شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (1) - محليات حققت المركز الأول «الواعية» لمالكها حمد عوض ناجي المنهالي مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وجاءت بالمركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (2) - مجاهيم «الحاكمة» لمالكها حمد عوض ناجي المنهالي، وحلت بالمركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (2) - محليات «صولجان» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني.
وكشفت نتائج شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم تقدم «غمة بن منيف» لمالكها سعيد محمد محسن سهيل المحرمي للمركز الأول، وفازت بالمركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل (1) - محليات، «مهمه» لمالكها محمد سعيد محمد بخيت المحرمي، وفي شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم حصدت المركز الأول «مدرهم بن الطنه» لمالكها صالح عبدالله حسن سالم المنهالي، وجاءت بالمركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل (2) - محليات «ياسية» لمالكها شافي سعيد محمد راشد المنصوري.
وذهب المركز الأول في شوط لقايا الشركاء - محليات إلى «هملولة» لمالكها هلال حمد خلفان المعولي، وظفرت بالمركز الأول في شوط لقايا الشركاء - مجاهيم «العشوا» لمالكها البرك سالم البرك بركات المنهالي، وفي شوط لقايا المهجنات الأصايل حصدت المركز الأول «الظبي» لمالكها حمد سالم سعيد المقبالي.
وتتواصل مزاينة سويحان لغاية 28 أكتوبر الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، إذ تدخل صباح اليوم، الإبل المشاركة في الأشواط المخصصة لسن الثنايا للمجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء غد الأحد عبر قناة بينونة ومنصات تراثنا التابعة للهيئة على قنوات التواصل الاجتماعي.

مهرجان الظفرة
الإمارات
الظفرة
سويحان
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