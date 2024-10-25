إنجاز المرحلة الثانية من البوابات الإلكترونية في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أنجزت بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، المرحلة الثانية من مشروع البوابات الإلكترونية للأسوار الشبكية على الطرق الخارجية، حيث تم استبدال البوابات العادية بتركيب 88 بوابة إلكترونية جديدة تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك على مستوى مدن المنطقة.

وتتميز البوابات الإلكترونية بسهولة الاستخدام وسرعة الفتح والإغلاق عند العبور، بما يضمن منع عبور الحيوانات السائبة، ودخولها إلى حرم الطرق.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات السريعة، وتطبيق أعلى معايير السلامة في تصميم الطرق، للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق من مخاطر الحيوانات السائبة. وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والمحافظة على فعاليتها.

وتحرص البلدية على تكثيف جهودها للحد من مخاطر الحيوانات السائبة على الطرقات الداخلية والخارجية، وتقليل الخسائر الناجمة عن الحوادث التي تسببها تلك الحيوانات.

كما تتخذ البلدية كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن عدم وجود الحيوانات السائبة بشكل يمثل خطورة على الحركة المرورية، وذلك من خلال عدد من المبادرات والجهود المختلفة، والقيام بحملات توعية لكشف المخاطر الناجمة عن وجود الحيوانات السائبة على الطرق وفي المناطق السكنية.