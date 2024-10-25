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النيابة العامة تشارك في القمة الأولى للنواب العموم بدول «العشرين» بالبرازيل

خلال مشاركة وفد النيابة العامة بالقمة (وام)
26 أكتوبر 2024 00:58

ريو دي جانيرو (وام)

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شاركت النيابة العامة في أعمال القمة الأولى للنواب العموم بدول مجموعة العشرين (PG20) التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية تلبية لدعوة من النائب العام لجمهورية البرازيل، وذلك بحضور رؤساء وممثلي النيابات العامة من مختلف الدول الأعضاء.
وناقش ممثلو الدول، خلال القمة، سُبل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر وجرائم البيئة وحماية حقوق الإنسان، وطرحوا أفكاراً حول استراتيجيات وآليات جديدة للتعامل مع التحديات المشتركة. 
وقدمت النيابة العامة ورقة أكدت فيها التزامها بالعمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الآليات القانونية لحماية حقوق الأفراد ومكافحة الجريمة المنظمة وتحقيق الاستدامة البيئية.
ترأس وفد النيابة العامة المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد، وضم الوفد كلاً من رئيس النيابة علي عبيد النقبي، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي.

مجموعة العشرين
ريو دي جانيرو
الإمارات
البرازيل
النيابة العامة
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