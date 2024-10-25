«مؤتمر صحتي» يختتم فعاليات دورته العاشرة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتم «مؤتمر صحتي العاشر» أعماله بتوصيات صدرت عن أكثر من 36 مشاركاً من خبراء في الصحة البدنية والنفسية وأنماط الحياة، بالإضافة إلى متخصصين في الرياضة والتغذية، حيث خلصت النقاشات والجلسات إلى الدعوة لتبني مبادرات تهدف إلى زيادة مستويات النشاط البدني، وتعزيز التغذية المتوازنة، خاصة لدى الأطفال، إلى جانب تشجيع المؤسسات المجتمعية على تقديم برامج صحية ورياضية تعزز صحة الأفراد.

وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة استهداف المدارس لتصبح بيئات معززة للصحة، واقترحوا في توصياتهم الختامية تبني برامج للحد من الضغوط النفسية في بيئة العمل والمؤسسات التعليمية، مع تكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الصحة النفسية في المجتمع.

وعلى مدى يومين، استقبلت الدورة العاشرة من المؤتمر، الذي نظمته إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، على مدرجات قاعة الرازي بجامعة الشارقة، أكثر من 2170 من أكاديميين وأطباء ومتخصصين في مختلف العلوم الصحية، إلى جانب طلاب الجامعات والمدارس وموظفي عدد من الدوائر الحكومية، وشرائح المجتمع كافة.

وفي تعليقها على ختام المؤتمر، قالت إيمان راشد سيف، مديرة إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة: «نجح (مؤتمر صحتي العاشر) بتنوع موضوعاته وشموليتها، في طرح قضايا صحية تمس كل فرد في المجتمع، فكانت هذه الدورة استثنائية بما قدمته من محتوى يلبي احتياجات الجميع، من أطفال وكبار، طلاب وأسر، والموظفين في القطاعات كافة، مما يرسخ مفهوم الصحة الشاملة والمتكاملة التي يتشارك في الحصول عليها المجتمع بفئاته كافة».