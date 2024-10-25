السبت 26 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مؤتمر صحتي» يختتم فعاليات دورته العاشرة بالشارقة

مشاركون بالمؤتمر في صورة جماعية (من المصدر)
26 أكتوبر 2024 00:58

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية» لـ«الاتحاد»: محمد بن زايد داعم قوي لجهود استئصال شلل الأطفال في العالم
الإمارات: نقف إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة التحديات

اختتم «مؤتمر صحتي العاشر» أعماله بتوصيات صدرت عن أكثر من 36 مشاركاً من خبراء في الصحة البدنية والنفسية وأنماط الحياة، بالإضافة إلى متخصصين في الرياضة والتغذية، حيث خلصت النقاشات والجلسات إلى الدعوة لتبني مبادرات تهدف إلى زيادة مستويات النشاط البدني، وتعزيز التغذية المتوازنة، خاصة لدى الأطفال، إلى جانب تشجيع المؤسسات المجتمعية على تقديم برامج صحية ورياضية تعزز صحة الأفراد.
وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة استهداف المدارس لتصبح بيئات معززة للصحة، واقترحوا في توصياتهم الختامية تبني برامج للحد من الضغوط النفسية في بيئة العمل والمؤسسات التعليمية، مع تكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الصحة النفسية في المجتمع.
وعلى مدى يومين، استقبلت الدورة العاشرة من المؤتمر، الذي نظمته إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة  بالشارقة، على مدرجات قاعة الرازي بجامعة الشارقة، أكثر من 2170 من أكاديميين وأطباء ومتخصصين في مختلف العلوم الصحية، إلى جانب طلاب الجامعات والمدارس وموظفي عدد من الدوائر الحكومية، وشرائح المجتمع كافة.
وفي تعليقها على ختام المؤتمر، قالت إيمان راشد سيف، مديرة إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة: «نجح (مؤتمر صحتي العاشر) بتنوع موضوعاته وشموليتها، في طرح قضايا صحية تمس كل فرد في المجتمع، فكانت هذه الدورة استثنائية بما قدمته من محتوى يلبي احتياجات الجميع، من أطفال وكبار، طلاب وأسر، والموظفين في القطاعات كافة، مما يرسخ مفهوم الصحة الشاملة والمتكاملة التي يتشارك في الحصول عليها المجتمع بفئاته كافة».

الإمارات
مؤتمر صحتي
الشارقة
الصحة البدنية
الصحة النفسية
النشاط البدني
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
طفل يتلقى جرعة من لقاح شلل الأطفال في غزة
الأخبار العالمية
بايدن يدعو إسرائيل إلى ضمان عملية التطعيم ضد شلل الأطفال
26 أكتوبر 2024
مركبات مدرعة تابعة لـ«اليونيفيل» تقوم بدورية في مرجعيون جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل» تخلي موقعاً في لبنان بعد هجوم إسرائيلي
26 أكتوبر 2024
جرحى في مستشفى كمال عدوان بغزة
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تفقد الاتصال بطاقم مستشفى «كمال عدوان» في غزة
26 أكتوبر 2024
معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: استهداف الحدود بين لبنان وسوريا يهدد شريان حياة رئيساً
26 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©