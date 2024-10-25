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الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين في البرازيل

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين في البرازيل
26 أكتوبر 2024 00:58

ناتال (وام)

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شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة جهاز الإمارات للمحاسبة، في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين الذي أقيم في ناتال البرازيلية، أمس، وترأس الوفد معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز، حيث حضر الحدث الذي جمع قادة عالميين لمناقشة التحديات الملحة في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز المبادرات العالمية، ودعم التعاون الدولي لتحقيق مستقبل أكثر شفافية ومسؤولية.
وشارك الوفد الإماراتي بفعالية في مناقشات أثمرت عن اعتماد الإعلان الوزاري بشأن المساهمة في بناء عالم عادل وكوكب مستدام من خلال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى خطة العمل للفترة 2025-2027، والتي ستشكل خارطة الطريق الاستراتيجية لفريق مكافحة الفساد، ضمن إطار عمل المجموعة على مدى السنوات القادمة، كما نتج عن المناقشات إطلاق المبادئ التوجيهية رفيعة المستوى (HLPs) والتي تسلط الضوء على ضرورة تبني القطاع الخاص لمعايير النزاهة؛ مما يعزز ثقافتها على الصعيدين العام والخاص.  

مجموعة العشرين
الإمارات
البرازيل
مكافحة الفساد
جهاز الإمارات للمحاسبة
حميد عبيد أبوشبص
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