سفارة النمسا تقيم حفل استقبال بمناسبة يومها الوطني

أبوظبي (وام)

أقام الدكتور أيتين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

حضر الحفل، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون في أبوظبي، عمر النيادي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وجمع من أبناء الجالية النمساوية المقيمة في الدولة.

وأشاد السفير النمساوي، في كلمة له، خلال الحفل، بعلاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، والتي شهدت تطوراً في مختلف المجالات، مؤكداً حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأضاف أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري واقتصادي لجمهورية النمسا في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين وصلت إلى أفضل مستوياتها، خلال هذه الفترة، وذلك بفضل حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية كافة، وتعزيز التعاون الثنائي في ظل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة بين البلدين في عام 2021.