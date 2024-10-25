«أكتف أبوظبي».. 1000 كيلو متر مشيا على الأقدام

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات عبر مبادرة «أكتف أبوظبي» إحدى مبادراتها عن إطلاق مبادرة صحية مجتمعية «المشي لمسافة 1000 كيلو متر» لدعم الصحة واللياقة البدنية في إمارة أبوظبي، على أن تنظم في الأول من نوفمبر المقبل بمشاركة «بيورهيلث» ودائرة تنمية المجتمع، وشرطة أبوظبي، ووزارة الدفاع، إلى جانب رعاة المبادرة شركة مبادلة، شركة علي وأولاده، شركة المسعود للطاقة، شركة الدار العقارية، بيانات وإيدج.

وتمتد رحلة المشي لمسافة 1000 كيلومتر يجوب من خلالها المشاركون أشهر معالم أبوظبي، بهدف تشجيع الأفراد على تبني نمط حياة صحي، وتبدأ من منطقة السلع إلى منطقة الوثبة، وسيتم توثيقها لعرضها لاحقاً ضمن فيلم وثائقي يتناول مراحل الرحلة والتجربة الفريدة.

صُمم مسار الرحلة التي تستمر 30 يوماً، بطريقة تضمن مرور المشاركين عبر مواقع تم اختيارها بعناية لأهميتها التاريخية والثقافية، حيث تمثل التراث والتاريخ الغني لأبوظبي، وتجسد القيم الثقافية والمعمارية التي تشكل الهوية المجتمعية، وتحكي قصص التاريخ العريق، وتؤكد على الجهود الحثيثة للحفاظ على الإرث الذي يعكس عمق الماضي.

فيما تركز المواقع البيئية، مثل محمية بينونة لطيور الحبارى على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة الموارد المستدامة، ما يسهم في زيادة الوعي البيئي، وتبرهن المواقع التكنولوجية مثل مرصد السديم على التقدم في البحث العلمي والابتكار، بما يتماشى مع رؤية الإمارة الطموحة للمستقبل.

ويشارك عشرة متنافسين وهم منصور الظاهري وفيصل الكتبي، وخليفة المزروعي، وعائشة المعمري، وخلفان الكعبي، وعهود الظاهري، وجوري دوكاي، وبيكي جوسني، وطارق أحمد، ودانيال تسفاي.

ويتيح الحدث فرصة المشاركة أمام أفراد المجتمع، وسيتم الإعلان عن تفاصيل التسجيل قريباً عبر منصات التواصل الاجتماعي لـ «أكتف أبوظبي».

وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «يسعدنا التعاون مع شركائنا الإعلان عن إطلاق هذا التحدي الرياضي والصحي المميز الذي يُجسد هدفنا المتمثل في إلهام مجتمع الإمارة من مختلف الفئات العمرية والقدرات، لتعزيز النشاط والحفاظ على العادات الصحية».

وقال منصور الظاهري، مؤسس مبادرة «أكتف أبوظبي»: «نفخر بتقديم مبادرة أخرى تُضاف إلى سلسلة من الأحداث التي توفر فرصة لأفراد مجتمع أبوظبي للمشاركة في فعاليات تُعنى بالأنشطة الرياضية من مختلف الفئات والأعمار والقدرات، لنستمر بالمضي قدماً نحو حياة صحية».