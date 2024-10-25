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علوم الدار

تعاون بين «تريندز» ومركز أبحاث الحوكمة والسياسات «GPTT»

محمد العلي خلال توقيع مذكرة التعاون (من المصدر)
26 أكتوبر 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات مذكرة تعاون مع مركز أبحاث الحوكمة والسياسات «GPTT»، التابع لجامعة شريف للتكنولوجيا في إيران، بغرض تعزيز الشراكة بين الطرفين في المجالات البحثية والعلمية، وتمكينهما من تبادل الخبرات والتجارب المعرفية في مجال التدريب والتطوير المستدام، بالإضافة إلى التعاون البناء في النشر العلمي المشترك وتطوير أبحاث علمية متخصصة في مجالات الحوكمة والسياسات العامة والتكنولوجيا المتقدمة والتقنية، وتنفيذ مشاريع بحثية واستطلاعات رأي مشتركة.
أبرم المذكرة عن «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، وعن «GPTT» الدكتور مرتضى زمانيان، عضو مجلس الإدارة والمستشار الأول في مركز الحوكمة والسياسات، وذلك على هامش أعمال قمة «تريندز» الأولى لمراكز الفكر في دول البريكس، التي عقدها المركز على هامش قمة قادة دول مجموعة بريكس 2024، في مدينة قازان الروسية.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مذكرة التعاون مع مركز أبحاث الحوكمة والسياسات «GPTT»، تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز التعاون في نشر البحوث العلمية المشتركة، وتنظيم برامج ودورات تدريبية وورش عمل تستهدف تحسين مهارات الباحثين في مجالات الحوكمة والسياسات العامة، ما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر البحثية الشابة المؤهلة.
وذكر أن مذكرة التعاون تهدف أيضاً إلى التعاون المستدام في إجراء مسوحات واستطلاعات رأي بحثية حول قضايا الحوكمة والسياسات، لتعزيز الفهم المشترك للمشهد السياسي والاجتماعي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن الجانبين عازمان على تنفيذ حزمة من المشاريع البحثية المشتركة، فضلاً عن التنظيم المشترك لسلسلة من المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التي ستنصب على تحليل القضايا والأزمات المعاصرة واستشراف مستقبلها، وتقديم حلول علمية دقيقة لمواجهتها وتجاوز آثارها السلبية.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
مركز تريندز للبحوث والدراسات
محمد العلي
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