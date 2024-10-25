«الاتحاد لحقوق الإنسان» تسلط الضوء على جهود الإمارات الإغاثية

جنيف (وام)

شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في فعاليات معرض ومؤتمر «إيديكس 2024» للمساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث، الذي عقد بالشراكة مع مؤتمر التنمية 2030 على مدار يومين في مدينة جنيف السويسرية.

وسلطت جمعية الاتحاد الضوء، خلال الاجتماع مع ممثلي منظمات إغاثية على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر، على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على صعيد تقديم الخدمات الإنسانية والدعم الإغاثي في العديد من دول العالم، لاسيما في مناطق الحروب والصراعات المسلحة، إضافة إلى التعريف بجهات ومؤسسات الدولة المعنية بتقديم تلك الخدمات، حيث تحتضن الدولة أكبر مركز لوجستي للعمل الإنساني في العالم، يتمثل في مدينة دبي الإنسانية، التي تحظى بموقع استراتيجي، يستضيف المنظمات الإنسانية والشركات التجارية، ويقدم الخدمات اللوجستية التي تتطلبها جهود الإغاثة الدولية.

وسلط وفد الجمعية الضوء على البرامج والمبادرات التي أطلقتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، لتخفيف المعاناة الإنسانية في مناطق الصراع حول العالم، منها مبادرة «الفارس الشهم 3» للإغاثة الإنسانية في غزة، التي حصلت على إشادة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال عام 2024، إضافة إلى العديد من المبادرات الإنسانية التي تقدمها الدولة في العديد من دول العالم، لاسيما تلك المقدمة للشعب اليمني، وجهود الدعم والإغاثة الإنسانية في السودان، وليبيا وسوريا وأوكرانيا وأفغانستان ولبنان.