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علوم الدار

الإمارات تنفذ مبادرة لدعم قطاع التعليم في غزة

دعم الإمارات ساهم في تخفيف معاناة أهالي غزة (من المصدر)
26 أكتوبر 2024 00:59

غزة (الاتحاد)

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واصلت الإمارات جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
ونفذ متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» مبادرة لتعزيز التعليم في ظل الحرب على غزة، حيث تواصل دعم قطاع التعليم والطلاب الفلسطينيين في القطاع بعد توقف المدارس وتغيب الطلاب عن مقاعدهم الدراسية نتيجة الأوضاع الصعبة ونزوحهم عن أماكن سكنهم.
ونفذت عملية «الفارس الشهم 3»، مبادرة لتعزيز التعليم في ظل الحرب على قطاع غزة، حيث قدمت الدعم والمساندة للطلاب في خيمة تعليمية بأحد مراكز الإيواء في دير البلح، وتم توفير قرطاسية ومستلزمات التعليم الأساسية، والأدوات المدرسية اللازمة لضمان مواصلة العملية التعليمية.
تسعى الإمارات من خلال المشاريع والمبادرات الإنسانية إلى تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في مختلف القطاعات وأهمها التعليم، وقدمت المساعدات اللازمة للخيام التعليمية التي أنشئت لضمان استمرار تعليم الطلاب، تأكيداً على حرصها على عدم حرمان أطفال غزة من التعليم وحقوقهم الأساسية.
وتهدف المبادرة والمساعدات المقدمة للخيام التعليمية، إلى دعم التعليم وضمان استمراريته قدر المستطاع رغم الظروف الصعبة التي يواجهها سكان قطاع غزة، كما تعمل الإمارات على دعم قطاعات حيوية في غزة وأبرزها التعليم والصحة والبنية التحتية، وتقديم المساعدات والاحتياجات الأساسية لهم، لتخفيف معاناة السكان ومساعدتهم على مواجهة التحديات.
وتواصل الإمارات حملة تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة عبر كافة الطُرق المتاحة، لمساندة النازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، تعزيزاً لدورها الإنساني المُتمثل في خدمة الشعب الفلسطيني في كل وقت، وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية لهم لا سيما في هذه الظروف الصعبة.

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