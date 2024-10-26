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علوم الدار

المستشفى الإماراتي العائم في العريش يواصل تقديم خدماته للأشقاء الفلسطينيين

المستشفى الإماراتي العائم في العريش يواصل تقديم خدماته للأشقاء الفلسطينيين
26 أكتوبر 2024 12:53

أجرى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية، عدداً من العمليات الجراحية النوعية والمعقدة التي تحتاج إلى تدخل جراحي بالمناظير للمرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وذلك في إطار الخدمات الطبية التي تُقدمها دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي أمر بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة.

‌‎ ونجح الطاقم الطبي بالمستشفى في إجراء عمليتين جراحيتين تحتاجان إلى تدخل جراحي بالمناظير، الأولى لمريضة كانت تعاني خلعاً متكرراً في الكتف الأيمن ناتجاً عن إصابة أثناء الحرب، وتم خلالها ترقيع وتهذيب المفصل، وهي تخضع الآن لجلسات العلاج الطبيعي، وتقوم بتحريك الكتف بشكل أفضل من السابق، في حين أجريت العملية الثانية لمريضة كانت تعاني تعقيدات في مفصل الركبة اليمنى ناتجة عن كسور أثناء الحرب في غزة، ما نتج عنه عدم قدرتها على ثني ركبتها، وتم خلال العملية تسليك المفصل وإزالة الالتصاقات واسترجاع ثني الركبة إلى 120 درجة.
 ويعد إجراء هذه العمليات في المستشفى العائم، تحدياً كبيراً، خاصة أن هذا النوع من العمليات الجراحية المعقدة يتم في المستشفيات الكبرى المتخصصة، وتحتاج إلى تدخل جراحي بالمناظير، بما فيها منظار الركبة وترقيع الرباط الصليبي وزراعة الغضروف ومنظار الكتف لترقيع العضلات وتثبيت الخلع المتكرر، إلا أن كفاءة الطاقم الطبي في المستشفى العائم وتوافر التجهيزات أدى إلى نجاح العمليات.

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وتأتي هذه الجهود الإنسانية الحثيثة من دولة الإمارات العربية المتحدة سعياً منها للتخفيف من معاناة المصابين والجرحى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة.

المصدر: وام
مصر
قطاع غزة
الإمارات
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