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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
26 أكتوبر 2024 15:14

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور ألكسندر فان دير بيلين، رئيس جمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

‎ كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين.

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‎ وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
النمسا
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