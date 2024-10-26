نهيان بن زايد يشيد برعاية «أم الإمارات» لمبادرة توفير الاحتياجات النسائية الضرورية لإغاثة المرأة اللبنانية

عبر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، عن شكره لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على رعاية سموها والدعم اللامحدود لمبادرة توفير الاحتياجات النسائية الضرورية لإغاثة المرأة اللبنانية ضمن حملة الإغاثة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وقال سموه «إن المبادرة التي تنفذها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية والاتحاد النسائي العام بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، تهدف إلى التخفيف من الوضع الإنساني للمرأة اللبنانية في مثل هذه الأوقات الصعبة، وبما يجسد المبادئ الأخوية النبيلة التي تحرص عليها دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، وهي القيم واللبنات الأساسية التي تنتهجها المؤسسة في مبادراتها الإنسانية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المجتمعات التي تواجه الحروب والصراعات».

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أن التكاتف المجتمعي الإماراتي لدعم الأشقاء اللبنانيين، ما هو إلا نتاج لغرس طيب أرسى دعائمه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس قيم التكافل والتضامن التي تعبر عن أصالة المجتمع الإماراتي المتنوع، وتجسد المبادئ الأخوية النبيلة التي تحرص عليها دولة الإمارات.