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علوم الدار

سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة

سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة
26 أكتوبر 2024 17:06

أفاد المركز الوطني للأرصاد ومكتب أبوظبي الإعلامي بسقوط أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق مختلفة من الدولة، اليوم السبت.
وكتب المركز، على منصة "إكس": "أمطار خفيفة إلى متوسطة على غرب ليوا (منطقة الظفرة)".
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "تشهد مناطق متفرقة في الظفرة أمطاراً متوسطة إلى غزيرة".
وأهاب المكتب "بالجمهور التقيد بالحدود المعدلة للسرعة، والابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، والتأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية ووسائل إنارة احتياطية".
وأضاف المركز الوطني للأرصاد، في منشور آخر "أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطويين (الفجيرة)، مضيفا سقوط "أمطار خفيفة على خت (رأس الخيمة) / حبحب (الفجيرة)".
وأكد سقوط "أمطار خفيفة على وادي شعم (رأس الخيمة)".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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