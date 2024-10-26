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علوم الدار

أمطار على مناطق متفرقة في الدولة

تجمعات لمياه الأمطار في منطقة جبلية (من المصدر)
27 أكتوبر 2024 01:16

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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شهدت مناطق متفرقة من الدولة، هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة أحياناً وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية والشمالية.
وتشهد الدولة منخفضاً جوياً سطحياً، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وساد طقس صحو إلى غائم جزئي بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية واحتمال سقوط أمطار، ورطب ليلاً، وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، خاصة على البحر ومثيرة للغبار، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15إلى 30 تصل إلى50 كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً صباح الاثنين في بحر عُمان.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد فإن هذه الفترة تتميز عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، حيث يعتبر شهر أكتوبر من شهور الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، وتتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/البحر.
تراجع منخفض الهند الموسمي 
أشار المركز إلى تراجع منخفض الهند الموسمي تدريجياً، خاصة مع نهاية هذا الشهر ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على المنطقة أحياناً، كما تتأثر الدولة بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر، ومن الشرق، وفي حال صاحبتها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب، خاصة في المناطق الشرقية من الدولة، مع سقوط أمطار.

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