168 طالباً وطالبة يتعلمون «لغة الإشارة»

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلسي الروح الإيجابية وتمكين أصحاب الهمم، فعالية بعنوان «نتحدث بأيدينا»، بمشاركة 168 طالباً وطالبة في مدرسة المواكب - القرهود، بالتعاون مع مركز حماية الدولي ومجلس سفراء الأمان ومبادرة أمن المدارس.

وأكد الرائد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، حرص المجلس على نشر ثقافة التوعية بلغة الإشارة والتحدث بها، تعزيزاً للجهود الرامية لدمج أصحاب الهمم من فئة الصم، وبما يدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة، ويفعل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ويدعم استراتيجية دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم، ومبادرة «مجتمعي... مكان للجميع».

وأضاف أن العمل على تعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، يتم في ضوء خطين متوازيين، الأول يهدف لتعزيز قدرات أصحاب الهمم على اختلاف فئاتهم، لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، والثاني استهداف أفراد المجتمع عامة ليكونوا على إلمام بكيفية التعامل مع أصحاب الهمم والتواصل معهم.

من جانبها، قالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، إن مشاركة المجلس تأتي في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى توعية النشء بالقيم المجتمعية، كالتعايش والتسامح والحوار والتنمية واحترام الآخرين وتقبلهم، وتقديم ورش ومحاضرات للطلبة تُثري حصيلتهم العلمية والمعرفية في مختلف الجوانب.

وتضمنت الفعالية عروضاً ترفيهية للطلبة، منها عروض الفرقة الموسيقية التابعة لأكاديمية شرطة دبي، والدوريات الأمنية السياحية، وعروض الخيالة والكلاب البوليسية، ومشاركة الشرطي منصور.

تأثير ايجابي

قدم محمد مسعد الحجاجي، خبير لغة الإشارة، ورشة لغة الإشارة، إلى 168 طالباً وطالبة، مؤكداً ضرورة نشر ثقافة تعلم لغة الإشارة لتذليل عقبات التواصل مع فئة الصم من أصحاب الهمم، وما يحدثه ذلك من تأثير إيجابي يُسعد فئة الصم ويدمجهم في المجتمع.