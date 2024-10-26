إطلاق برنامج «فرسان التسامح» في شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، «برنامج فرسان التسامح» الذي يتيح لأعضاء لجنة التسامح الفرصة للالتحاق بالبرنامج ليصبحوا فرساناً وفارسات للتسامح محلياً وإقليمياً ودولياً وتشجيعهم على التعايش السلمي بطريقة إيجابية وتأهيلهم للحصول على راية التسامح، واستمرت الفعالية لمدة ثلاثة أيام بقاعة المربعة بمجمع الإدارات بأبوظبي.

وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، رئيس لجنة التسامح في شرطة أبوظبي، أن البرنامج يأتي تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في التسامح، مشيداً برعاية ودعم القيادة الشرطية لنشر قيمة التسامح في مجتمعنا، موضحاً أن «فرسان التسامح» يسهم في تعريف فئات المجتمع بأدوارهم وواجباتهم لتحقيق أهداف قيم التسامح.

وتضمن البرنامج 3 مراحل تشمل المعارف والمهارات، والمشاريع، ومرحلة التجمع السنوي، ويحفز البرنامج المشاركين على استكشاف وتعميق إدراكهم لمفهوم التسامح، وتزويدهم بالأساليب والمهارات العملية المرتبطة بقيم التسامح والتعايش والاقتداء بنهج مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعزيز الولاء والانتماء لدى المشاركين، وزيادة شعورهم بالمسؤولية اتجاه الآخرين.

وكرّم العميد عبدالله محمد الزعابي، مدير إدارة المعاهد الشرطية والأمنية، المستشار راشد إبراهيم النعيمي، المنسق العام للمبادرة الوطنية «الحكومة حاضنة للتسامح»، وفرسان التسامح من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.