الأحد 27 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق برنامج «فرسان التسامح» في شرطة أبوظبي

المشاركون في فعاليات البرنامج في صورة جماعية (من المصدر)
27 أكتوبر 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نائب رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لـ «الاتحاد»: «تعلم الآلة».. أكثر التخصصات المطلوبة
الجزيرة يزحف نحو «سباق القمة» بـ«رباعية خورفكان»

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، «برنامج فرسان التسامح» الذي يتيح لأعضاء لجنة التسامح الفرصة للالتحاق بالبرنامج ليصبحوا فرساناً وفارسات للتسامح محلياً وإقليمياً ودولياً وتشجيعهم على التعايش السلمي بطريقة إيجابية وتأهيلهم للحصول على راية التسامح، واستمرت الفعالية لمدة ثلاثة أيام بقاعة المربعة بمجمع الإدارات بأبوظبي.
وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، رئيس لجنة التسامح في شرطة أبوظبي، أن البرنامج يأتي تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في التسامح، مشيداً برعاية ودعم القيادة الشرطية لنشر قيمة التسامح في مجتمعنا، موضحاً أن «فرسان التسامح» يسهم في تعريف فئات المجتمع بأدوارهم وواجباتهم لتحقيق أهداف قيم التسامح.
وتضمن البرنامج 3 مراحل تشمل المعارف والمهارات، والمشاريع، ومرحلة التجمع السنوي، ويحفز البرنامج المشاركين على استكشاف وتعميق إدراكهم لمفهوم التسامح، وتزويدهم بالأساليب والمهارات العملية المرتبطة بقيم التسامح والتعايش والاقتداء بنهج مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعزيز الولاء والانتماء لدى المشاركين، وزيادة شعورهم بالمسؤولية اتجاه الآخرين.
وكرّم العميد عبدالله محمد الزعابي، مدير إدارة المعاهد الشرطية والأمنية، المستشار راشد إبراهيم النعيمي، المنسق العام للمبادرة الوطنية «الحكومة حاضنة للتسامح»، وفرسان التسامح من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
وزارة التسامح والتعايش
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
اليوم 13:29
سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة
علوم الدار
سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة
اليوم 17:06
محمد اليماحي خلال جلسة شهدت انتخابه رئيساً للبرلمان العربي (تصوير: سعيد عبدالحميد)
الأخبار العالمية
الإمارات تفوز برئاسة البرلمان العربي
27 أكتوبر 2024
قرقاش: المنطقة بحاجة إلى حلول سياسية لخفض التصعيد
الأخبار العالمية
قرقاش: المنطقة بحاجة إلى حلول سياسية لخفض التصعيد
27 أكتوبر 2024
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«يونيفيل»: نواصل مراقبة الحدود من مواقعنا رغم التحديات
27 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©