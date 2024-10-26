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علوم الدار

اليوم.. بدء التسجيل لجائزة «رأس الخيمة للقرآن»

من فعاليات دورة سابقة (الاتحاد)
27 أكتوبر 2024 01:19

رأس الخيمة (الاتحاد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، تنطلق اليوم عمليات التسجيل في جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، في دورتها الثالثة والعشرين، حيث يشارك المتنافسون، من المواطنين والمقيمين، ذكوراً وإناثاً، ومن مختلف الأعمار، في مسابقات الجائزة المتنوعة.
ويمكن للجمهور التسجيل في الجائزة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة
https://quranrak.ae خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 25 نوفمبر المقبل، على أن تبدأ التصفيات التمهيدية في نهاية شهر ديسمبر، تليها التصفيات النهائية في نهاية شهر يناير، ومن ثم الحفل الختامي في شهر فبراير.
وأكد الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، على ما تحظى به الجائزة من رعاية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، موضحاً أن الجائزة تسعى إلى ترجمة نهج القيادة الحكيمة في التنافس ورعاية المواهب، وتكريس المواطنة الصالحة، وغرس القيم الإيجابية، لتكون صرحاً تنافسياً، كما أريد لها منذ أن أسسها المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه.
من جانبه، أكد أحمد محمد الشحي، مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، حرص المؤسسة على إطلاق الجائزة في كل عام، لتكون صرحاً للمتنافسين والمبدعين، ومنصة لتكريم وتحفيز وتخريج أجيال حافظة للقرآن الكريم ومتقنة لتلاوته ومهتدية بهديه السمح القويم، وتقوم على ترجمة سياسة المؤسسة ورؤيتها القائمة على تعزيز الوسطية والاعتدال، وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، وغرس الثقافة الإيجابية الهادفة وقيم الإبداع والابتكار.
مواهب  
قال الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، رئيس اللجنة العليا المنظمة، إن مسابقات الجائزة تتنوع وتتميز في كل دورة، ومن جديدها في هذه الدورة، مسابقة مواهب الوطن المخصصة للطلاب والطالبات في المدارس الحكومية والخاصة بإمارة رأس الخيمة، وتتضمن فرعين، هما حفظ 5 أجزاء وحفظ 3 أجزاء، ومسابقة مزامير آل داود لأجمل الأصوات في ترتيل القرآن الكريم، من خلال تلاوة آيات مختارة عن التواصل والمحبة، والمسابقة الدولية ومضات من الإمارات، وهي مفتوحة للراغبين في المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
حاكم رأس الخيمة
جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم
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