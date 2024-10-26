نهيان بن مبارك يعزي في وفاة أحمد بن جوعان الظاهري

العين (وام)

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس ، في مجلس البطين بمدينة العين، واجب العزاء إلى محمد بن جوعان الظاهري ومعالي د. هادف بن جوعان الظاهري، في وفاة المغفور له شقيقهم أحمد بن جوعان الظاهري، وذلك بحضور معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ محمد بن سلطان بن سرور الظاهري.

وأعرب معاليه، خلال زيارة مجلس العزاء في مدينة العين، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.