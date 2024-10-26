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«أمناء» الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يناقش الخطة التشغيلية لعام 2025

«أمناء» الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يناقش الخطة التشغيلية لعام 2025
27 أكتوبر 2024 01:19

أبوظبي (وام)

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عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري الرابع عشر، برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس أمناء الهيئة. وناقش المجلس الخطة التشغيلية للعام 2025 التي أعدتها الأمانة العامة وما تتضمنه من برامج حقوقية متعددة تضم إطلاق حلقات الثقافة الحقوقية «منابر» على اليوتيوب، وإصدار مجلة «حقوق» الرقمية النصف سنوية، وتنظيم «الواحة الحقوقية» كملتقى دوري مع المجتمع المدني، والحملات التوعوية المجتمعية «اعرف حقوقك»، بالإضافة لموضوعات «مختبر التشريعات» و«مختبر المعرفة» في السياق الحقوقي.
وأطلقت الهيئة المرحلة الثانية من خطة استقطاب المواهب والكفاءات للانضمام لطاقم عمل الهيئة وفق شواغر التخصصات المطلوبة ونظام الدرجات وجدول الرواتب للإدارات الحقوقية التخصصية، والتي تشمل إدارة التعاون الوطني والدولي، وإدارة حماية حقوق الإنسان، وإدارة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإدارة الاتصال الاستراتيجي، وكذلك التخصصات الإدارية والفنية.
وأعلنت الهيئة عن الوظائف المتاحة من خلال منصاتها الرسمية لحسابات التواصل الاجتماعي، موضحة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني: www.nhriuae.com. كما بحث المجلس، خلال الاجتماع، تقرير الإنجاز الدوري للخطة التشغيلية للعام 2024 الصادر من الأمانة العامة بشأن الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية والأنظمة والمشاريع التقنية، والاطلاع على المستجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ أنظمة تلقي الشكاوى والخدمات الرقمية المتصلة بها، والتي تشمل إطلاق التطبيق الذكي والتحديث على صفحة الشكاوى في الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال لاستقبال الشكاوى.
كما اعتمد المجلس منهجية الزيارات الميدانية وتشكيل اللجان المعنية، وذلك وفق دليل الزيارات الميدانية المعتمد.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
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