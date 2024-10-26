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علوم الدار

ملتقيات مجتمعية ترسم مستقبل العين

ملتقيات مجتمعية ترسم مستقبل العين
27 أكتوبر 2024 01:16

إيهاب الرفاعي (العين)

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بمشاركة الشباب والمرأة ومختلف فئات المجتمع نظمت بلدية مدينة العين 15 ملتقى سكانياً منذ بداية العام الحالي، لبحث احتياجات السكان وتعزيز التعاون بين البلدية وفئات المجتمع المحلي، دعماً لمبدأ المشاركة المجتمعية والعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للسكان والمجتمع، من خلال الاستماع إلى آراء سكان المناطق والاستفادة منها في خطط التطوير والتنمية والمشاريع المستقبلية التي تعتزم البلدية تنفيذها. وتنوعت الملتقيات المنظمة للسكان لتشمل مختلف فئات المجتمع، حيث تضمنت الخطة تنفيذ 3 من الملتقيات العامة و5 من الملتقيات النسائية و6 ملتقيات شبابية، كما تم تنظيم ملتقى للجاليات العربية والآسيوية في المدينة باعتبارهم شريكاً رئيسياً في التنمية والتطوير.

العين
بلدية العين
الشباب
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