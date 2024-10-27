الأحد 27 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

كلية ليوا تطرح 24 برنامجاً متخصصاً ومنحاً دراسية في معرض «نجاح»

كلية ليوا تطرح 24 برنامجاً متخصصاً ومنحاً دراسية في معرض «نجاح»
27 أكتوبر 2024 13:31

تشارك كلية ليوا في الدورة الثامنة عشرة لمعرض «نجاح أبوظبي 2024، المقرر انعقاده في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر. وستعرض كلية ليوا خلال هذا الحدث مجموعة 24 برنامجاً أكاديمياً متخصصاً تغطي مختلف القطاعات الحيوية التي تلبي أجندة التنمية الوطنية في سوق العمل بالدولة، كما تعرف الكلية خلال المعرض بالمنح الدراسية المقدمة للطلبة وآليات الحصول عليها والمعايير المحددة لكل منحة منها. كما تقدم الكلية برامج حديثة تلبي المتطلبات المتطورة لسوق العمل. 

أخبار ذات صلة
كلية ليوا تحصد جائزة أفضل بحث علمي
جامعة أبوظبي تكشف عن أحدث إنجازاتها وبرامجها المعتمدة

وأكد البروفيسور محمد ضياف، رئيس كلية ليوا، التزام الكلية بتقديم البرامج التي تتوافق مع الاحتياجات الديناميكية لسوق العمل. وقال: "ينصب تركيزنا على إعداد الطلاب للمهن الناجحة من خلال تزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة التي يزداد الطلب عليها اليوم وفي المستقبل المنظور". وخلال معرض «نجاح» سيكون أعضاء الفرق المختلفة في كلية ليوا موجودين لتقديم المعلومات حول البرامج الأكاديمية المتنوعة، بما في ذلك درجات البكالوريوس الجديدة التي طرحتها كلية إدارة الأعمال في مجالي السياحة والضيافة والتسويق، حيث تطرح الكلية 24 برنامجاً في درجتي البكالوريوس والدبلوم في مجالات الهندسة والحوسبة، والعلوم الطبية والصحية، وإدارة الأعمال، والإعلام والعلاقات العامة، وجميعها معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نوَّه البروفيسور محمد ضياف إلى أن كلية ليوا تسعى إلى تأهيل خريجين مستعدين للعمل من خلال تقديم تعليم موجه نحو المستقبل مدعوم بالبحوث التطبيقية، وخدمات الدعم الاستثنائية، والتكنولوجيا المتقدمة، وشبكة اتصال واسعة النطاق في كل القطاعات، وخبرة أعضاء هيئة التدريس والموظفين المؤهلين تأهيلاً عالياً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كلية ليوا
التخصص الجامعي
معرض نجاح
معرض نجاح أبوظبي
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 09:01
«أكتف أبوظبي» تُطلق تحدي المشي «لمسافة 1000 كيلومتر»
الرياضة
«أكتف أبوظبي» تُطلق تحدي المشي «لمسافة 1000 كيلومتر»
اليوم 16:53
جندي أوكراني يستعد لإطلاق طائرة مسيرة
الأخبار العالمية
بوتين يوجه رسالة بشأن استخدام أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى
اليوم 16:39
مقاتلة روسية تطلق صواريخ على جنود أوكرانيين في كورسك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تشن هجمات في كورسك.. وروسيا تتصدى
اليوم 16:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©