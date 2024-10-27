رئيس وزراء فيتنام يصل إلى أبوظبي في زيارة رسمية للدولة

وصل معالي فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق له إلى أبوظبي، اليوم، في زيارة رسمية إلى الدولة، حيث كان في استقباله معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس بعثة الشرف المرافقة لرئيس الوزراء الضيف، والدكتور بدر عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى فيتنام وعدد من المسؤولين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفيتنامي إلى الدولة في إطار الحرص المتبادل والإرادة المشتركة بين البلدين الصديقين لمواصلة الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق جديدة.

وتعد فيتنام أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية انتعاشها في النصف الأول من عام 2024 وصولاً إلى 6.1 مليار دولار، بنمو 9% و34% مقارنة بالفترة المقابلة من عامي 2023 و2022 على التوالي.