اختتام حملة "السلامة من الحر"

اختتمت دائرة الطاقة في أبوظبي حملة السلامة من الحر التي هدفت إلى قياس مستوى التزام جميع الشركات العاملة في القطاع بقرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف والذي يقضي بمنع تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 3:00 عصراً واستمر لمدة ثلاثة أشهر امتدت من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2024.

وقامت إدارة الصحة والسلامة والبيئة في الدائرة بعدد من الزيارات التفتيشية لمواقع العمل في شركات القطاع بمدينتي أبوظبي والعين بهدف توعية العمال وأصحاب العمل والمشرفين بأهمية التقيد بأحكام القرار خلال أشهر الصيف والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على سلامة العاملين والتقيد باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، وتوفير أماكن مظللة للعمال خلال فترة الحظر لحمايتهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، إضافة لتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعافات الأولية في أماكن العمل.

وأكد المهندس عبدالرحمن العلوي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة بأبوظبي، أهمية الزيارات التفتيشية لمواقع العمل للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الخاصة بالسلامة وتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيف الاجهاد الحراري على العمال ووقايتهم من الحر.

وتقدم العلوي بالشكر إلى جميع الجهات التي تعاونت في تحقيق أهداف الحملة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الفرق العاملة، ومساهمتها في رفع الوعي بأهمية سلامة العاملين.

وأكد أهمية استمرار التعاون لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية للجميع، مثمنًا الالتزام الجماعي الذي أسهم في نجاح الحملة. وتضمنت الحملة التي شملت شركات القطاع، تنظيم 2139 ورشة عمل داخلية و5056 زيارة توعوية بهدف تعريف العاملين بالمبادرة، حيث شهدت الورش حضورًا كبيرًا بلغ حوالي 37759 عاملاً.

وفي إطار تعزيز الوعي بإجراءات السلامة، تم توزيع 7276 منشورًا توعويًا على العمال في مواقع مختلفة.

علاوة على ذلك، تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني لنشر أكثر من 3800 رسالة توعوية، كما استفاد من برنامج التوعية بشكل عام 40828 عاملاً، وفيما يتعلق بالامتثال لمعايير السلامة، تم إجراء 3943 زيارة تفتيشية مما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها.

