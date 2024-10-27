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علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يبدأ الثلاثاء زيارة رسمية إلى سنغافورة

ولي عهد أبوظبي يبدأ الثلاثاء زيارة رسمية إلى سنغافورة
27 أكتوبر 2024 17:35

يبدأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى جمهورية سنغافورة الصديقة، تلبية لدعوة رئيس وزراء سنغافورة.
يبحث سموّه، خلال الزيارة، مع معالي لورانس وونغ، رئيس الوزراء السنغافوري، وعدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لشركات سنغافورية رائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني وغيرها من القطاعات الحيوية، سُبلَ تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

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المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي
زيارة رسمية
سنغافورة
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