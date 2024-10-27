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علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غدا

أبوظبي
27 أكتوبر 2024 17:56

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب أقصى شمال الدولة قد تكون ركامية، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.
يكون البحر في الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:30 والمد الثاني عند الساعة 22:33، والجزر الأول عند الساعة 17:29 والجزر الثاني عند الساعة 04:58.
أما بحر عمان، فيكون خفيفا إلى متوسط الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:50 والمد الثاني عند الساعة 07:39، والجزر الأول عند الساعة 13:46 والجزر الثاني عند الساعة 01:45.

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المصدر: وام
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