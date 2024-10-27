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أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد

أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد
27 أكتوبر 2024 19:10

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، في مكتبه بالديوان الأميري في الدوحة اليوم، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والوفد المرافق.
ونقل سموه، في بداية اللقاء إلى صاحب السمو أمير قطر، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة والسعادة ولدولة قطر وشعبها الشقيق مزيدا من التطور والازدهار.
من جانبه، حمل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والنماء.
جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، كما ناقش الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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