شرطة أبوظبي تعزز التوعية لطلبة ثلاث جامعات

أبوظبي (الاتحاد)

عززت شرطة أبوظبي التوعية لطلبة جامعة أبوظبي، وجامعة العين، وكلية ليوا، بأهداف النسخة الثانية لحملة (درب السلامة)، وعرفت الطلبة بخطورة السلوكيات السلبية والأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض السائقين وأكدت أهمية تفعيل دور الشراكة المجتمعية من أجل تعاون الجميع في تعزيز التوعية والثقافة المرورية وتطبيق اللوائح ضمن الأولوية الاستراتيجية وهي أمن الطرق. وشارك في مبادرة التوعية الميدانية التي نفذها قسم التوعية والتثقيف المروري في مديرية المرور والدوريات الأمنية، مستشفى NMC العين، إلى جانب عدد من الإدارات الشرطية بالتعريف بخدماتها التي تهدف إلى إسعاد المجتمع.

واستعرض فرع التوعية والتثقيف المروري في منطقة العين خلال الورش التوعوية صوراً وأفلاماً توعوية حول أخطر الحوادث المرورية وأسبابها وأهم المخالفات التي يجب تجنبها وتجاوز الإشارة الحمراء، وضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي وعدم القيادة بطيش وتهور وعدم الانشغال بغير الطريق.

واطلع طلبة الجامعات على محاور حملة درب السلامة 2 والتي تتضمن 11 محوراً، من ضمنها السلوكيات السلبية والأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض السائقين وتشكل خطورة بالغة على السلامة المرورية، وهي: محور الانشغال بغير الطريق وعدم التوقف في وسط الطريق وكتف الطريق، والحذر من مفاجآت الطريق والتوقف المفاجئ للمركبات أثناء حركة السير، ومحور الانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وعدم ترك مسافة أمان كافية.

وتتضمن المحاور خطورة تجاوز الإشارة الحمراء، وخطورة عدم التوقف لعبور المشاة، والقيادة ببطء في مسار التجاوز وإفساح الطريق للمركبات القادمة من الخلف والخروج من الطريق في الحوادث البسيطة واستخدام تطبيق ساعد عند تخطيط الحوادث البسيطة، ومحور القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة وجرى تعريف الطلاب بخطورة المخالفات.

وشرحت إدارة الشرطة المجتمعية أهداف (منظومة كلنا شرطة) وكيفية التسجيل لها وآلية التنفيذ من خلال المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تسهم في إشراك المجتمع للحفاظ على مكتسبات الأمن والأمان إلى جانب التعريف بقصص نجاح الأعضاء والدورات والورش التخصصية لتأهيلهم بالتعاون مع الشركاء.

وحث قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة- العين طلبة الجامعات على أهمية القيادة الآمنة لتفادي تراكم النقاط في سجل السائقين وما يترتب عليه من مخالفات وقدم القسم شرحاً حول مفهوم النقاط المرورية والآثار المترتبة على تراكمها، والأنشطة المقدمة في قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بمنطقة العين، وقواعد الضبط المروري وأهمية ترسيخ ثقافة احترام القانون وأهمية القيادة الآمنة لتفادي تراكم النقاط في سجل السائقين.

فحوص طبية

أجرى مستشفى NMC العين مجموعة من الفحوص الطبية، كفحص الضغط ومستوى السكر في الدم إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات الصحية وأهمية القيادة الآمنة على الطريق وتناول الوجبات الغذائية الصحية قبل الخروج من المنزل.

واختتمت الفعالية بإسعاد الحضور من طلبة الجامعات من خلال توزيع فرع التثقيف والتوعية المروري بمنطقة العين وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الهدايا التحفيزية، متمنين للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والحرص باستمرار على القيادة الآمنة والمساهمة في تحقيق أهداف حملة درب السلامة والتي وضعت من أجل سلامتهم على الطرقات.