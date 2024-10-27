شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «قطرة عطاء للتبرع بالدم» في الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة في شرطة أبوظبي مبادرة «قطرة عطاء للتبرع بالدم»، لتعزيز ثقافة التبرع التطوعي ودعم مخزون وحدات الدم، وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية وبنك الدم - أبوظبي التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية منطقة الظفرة بالإنابة، أهمية تعزيز وعي المنتسبين وأفراد المجتمع عموماً بأهمية نشر ثقافة التبرع بالدم والمحافظة على الصحة العامة، لافتاً إلى أهمية تعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر وتفعيل الشراكة المجتمعية وتبني الأنشطة الخيرية والاجتماعية.

وأوضح أن المشاركة في حملات التبرع بالدم بالتعاون مع الشركاء تأتي ضمن الفعاليات المجتمعية الهادفة إلى تعميق مبدأ المسؤولية الاجتماعية بين الشرطة والمجتمع، وتعزيزاً للعمل التطوعي، مؤكداً أهميتها في تقوية الروابط الإنسانية وتأمين فرص نجاة أكبر للمستفيدين كما تُعتبر واجباً وطنياً، يأخذ من الوقت دقائق قليلة لإنقاذ حياة الآخرين.

وأعربت شركة صحة عن الشكر والتقدير لشرطة أبوظبي على جهودها المستمرة في دعم الحملات والمبادرات الإنسانية، وتشجيع منتسبيها للمشاركة في التبرع بالدم، مؤكدة أهمية تكاتف جميع المؤسسات لتكثيف البرامج التوعوية للتبرع بالدم.