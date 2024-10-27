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علوم الدار

«تريندز» يدشن مكتباً فعلياً في موسكو

محمد العلي خلال افتتاح المكتب (من المصدر)
28 أكتوبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات مكتبه الفعلي السادس عالمياً في العاصمة الروسية موسكو، ليعمل على بناء شبكة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية والفكرية في روسيا، إلى جانب تعزيز التبادل العلمي والتعاون المعرفي مع الأكاديميين والباحثين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات العلمية.
ولا يعد مكتب «تريندز - روسيا»، الذي شهد افتتاحه نخبة من شركاء «تريندز» في روسيا من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والإعلامية، مجرد خطوة إدارية، بل يأتي ضمن خطة استراتيجية واضحة، تهدف إلى بناء جسور قوية من التعاون والشراكة مع مراكز الفكر الروسية، حيث يطمح «تريندز» إلى أن يصبح مرجعية بحثية موثوقة في مختلف المجالات، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، بما يقدمه من نتاج بحثي رصين وعميق، يساهم في فهم القضايا المعقدة التي يشهدها العالم.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: «إن مكتب «تريندز - روسيا» سيركز على دراسة الروابط الجيوسياسية والاقتصادية بين روسيا وأوراسيا والشرق الأوسط، ما يمكن «تريندز» من تقديم تحليلات شاملة حول الديناميكيات المتغيرة في هذه المناطق، مضيفاً أن المكتب الفعلي سيعمل على بناء شبكة شراكات استراتيجية مع الجامعات ومراكز الفكر والمنظمات البحثية الرائدة في روسيا، فضلاً عن تعزيز عملية التبادل العلمي، وإطلاق المبادرات البحثية والمعرفية المشتركة».
وذكر العلي أن افتتاح مكتب فعلي لـ«تريندز» في العاصمة الروسية موسكو يأتي ضمن رؤية المركز البحثية وخطته التوسعية العالمية التي تستهدف تدشين 17 مكتباً خارجياً حول العالم، سيكون منها ستة مكاتب فعلية، إلى جانب 11 مكتباً افتراضياً في مختلف عواصم العالم، مبيناً أن سلسلة مكاتب «تريندز» الخارجية تضطلع بدور مهم ومحوري في تعزيز التبادل العلمي والمعرفي بين الخبراء والأكاديميين والباحثين في مختلف قارات العالم، بما يرتقي بمستوى البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن مكتب «تريندز - روسيا» سيكون له دور محوري في تعزيز التبادل العلمي والمعرفي بين الخبراء والأكاديميين والباحثين في منطقة الشرق الأوسط وروسيا، وذلك من خلال تنظيم المؤتمرات الدولية المشتركة التي تتيح فرصاً واسعة للباحثين للمناقشة وطرح أفكارهم مع جمهور عريض من المختصين.
بدوره، أوضح فهد المهري رئيس قطاع «تريندز دبي»، أن المكتب سيكون حلقة الوصل بين الباحثين والخبراء في المقر الرئيسي للمركز بأبوظبي، وبين مجتمع البحثي العلمي في روسيا، ما يساهم في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي ويفتح المجال أمام إقامة شراكات قوية مع الجامعات والمراكز البحثية الروسية التي تمتلك تاريخاً طويلاً حافلاً بالإنجازات العلمية والبحثية، كما سيعمل المكتب على إطلاق مشاريع بحثية مشتركة تتناول القضايا الاستراتيجية، إلى جانب إصدار تقارير وأوراق بحثية دورية تحلل وتستقرئ المشهد العالمي.
وأضاف المهري أن تدشين مكتب فعلي في العاصمة الروسية موسكو يشكل بداية جديدة لمرحلة واعدة من التعاون العلمي والبحثي البناء مع المؤسسات البحثية الروسية، حيث سيسعى المكتب إلى تقديم مساهمات علمية وفكرية ومعرفية تدعم التطورات الإيجابية في منطقة الشرق الأوسط وروسيا.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
موسكو
روسيا
أبوظبي
الإمارات
محمد العلي
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