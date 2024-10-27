الإثنين 28 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

233 ألف متر مربع طرق خضعت للصيانة في أبوظبي

تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق معايير التنمية المستدامة (من المصدر)
28 أكتوبر 2024 01:00

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
2300 مشارك وخبير في ختام «زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية»
خليفة بن طحنون يعزي في وفاة أحمد جوعان الظاهري

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، خلال الربع الثالث من العام الجاري، عدداً من مشروعات صيانة الطرق والإنشاءات، إلى جانب صيانة شبكات الإنارة، وصيانة شبكات ومصبات ومحطات تصريف مياه الأمطار، مستهدفة عدداً من المناطق داخل جزيرة أبوظبي وفي البر الرئيسي.
وأفادت البلدية في إحصائيات جديدة نشرتها، عبر منصاتها الرقمية أمس، أنها أنجزت خلال الربع الثالث من العام الجاري ممرات مشاة بطول 8604 أمتار مربعة، ونفذت 5 أدراج ومصاعد لجسور المشاة، كما أجرت صيانة للطرق الإسفلتية بطول 232 ألفاً و990 متراً مربعاً.
وبينت البلدية أنها أجرت صيانة لبلاط الأرصفة بمساحة 8603 أمتار مربعة، ونفذت صيانة لـ 67 لوحة مرورية، ونفذت 580 متراً للحواجز في الطرقات العامة، إلى جانب تنفيذها 13.330 متر كيربستون.
وتندرج مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال بلدية مدينة أبوظبي ضمن إطار تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في المدينة وضواحيها، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة على الصعد كافة، السكانية والاقتصادية، مما يخلق بيئة عمرانية تشجع على التواصل الاجتماعي والمكاني، والارتقاء بالصحة العامة. 
وأوضحت البلدية أنها أنجزت خلال الربع الثالث من العام الجاري صيانة لشبكات خطوط صرف مياه الأمطار بطول 3093 كم، وصيانة لـ 53 ألفاً و930 فتحة تصريف، و92 مصباً بحرياً، و127 محطة صرف مياه الأمطار.
ويأتي تنفيذ هذه المشروعات في ضوء استعدادات البلدية لاستقبال موسم الأمطار خلال أشهر الشتاء، وذلك عبر تعزيز ورفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في مدينة أبوظبي وضواحيها.
 ووفقاً لإحصائيات البلدية، فقد أنجزت خلال الربع الثالث من العام الجاري صيانة لـ 11.846 عمود إنارة، و1.055 لوحة تحكم، فيما استبدلت 1443 عمود إنارة، وأجرت صيانة لـ 1818 كابلاً، واستبدلت 157 كشاف إنارة.
وتأتي مشاريع الإضاءة في إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأحدث تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة، وتجسيداً لمعايير التنمية المستدامة وحفظ وصون الموارد، وتحقيق الأهداف البيئية المتمثلة في خفض الاستهلاك الكهربائي، والحد من كميات الانبعاثات الكربونية، إلى جانب ترشيد عمليات الصيانة العامة، وخفض استهلاك الكهرباء، بمعدل 77%. 
وتتضمن الاستراتيجية رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية لشبكة الإنارة، والمساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي في التنمية المستدامة، وتطوير أنظمة شبكة الإنارة التقليدية وتحويلها إلى نظام الإنارة الحديث LED، كما ترمي من وراء هذه الاستراتيجية إلى تحقيق العديد من الفوائد منها: خفض مستويات إضاءة الطرق، تخفيض استهلاك الكهرباء، تحسين تصاميم شبكة الإنارة، تحسين اللون وجودة الإضاءة في شبكة الإنارة، وتحسين العمر الافتراضي لنظام الإنارة، وخفض متطلبات الصيانة.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
صيانة الطرق
الأمطار
تصريف مياه الأمطار
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال يضرب جنوبي تركيا
28 أكتوبر 2024
فلسطيني يجلس حول النار مع أطفاله على أنقاض منزلهم في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: كافة سكان شمال غزة معرضون إلى خطر الموت
28 أكتوبر 2024
كامالا هاريس وميشيل أوباما معاً في ميشيغان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب في نيويورك وهاريس «من حي إلى حي» في بنسلفانيا
28 أكتوبر 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى تعرض للقصف في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السيسي يقترح هدنة يومين مقابل تبادل رهائن وأسرى
28 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©