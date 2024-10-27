233 ألف متر مربع طرق خضعت للصيانة في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، خلال الربع الثالث من العام الجاري، عدداً من مشروعات صيانة الطرق والإنشاءات، إلى جانب صيانة شبكات الإنارة، وصيانة شبكات ومصبات ومحطات تصريف مياه الأمطار، مستهدفة عدداً من المناطق داخل جزيرة أبوظبي وفي البر الرئيسي.

وأفادت البلدية في إحصائيات جديدة نشرتها، عبر منصاتها الرقمية أمس، أنها أنجزت خلال الربع الثالث من العام الجاري ممرات مشاة بطول 8604 أمتار مربعة، ونفذت 5 أدراج ومصاعد لجسور المشاة، كما أجرت صيانة للطرق الإسفلتية بطول 232 ألفاً و990 متراً مربعاً.

وبينت البلدية أنها أجرت صيانة لبلاط الأرصفة بمساحة 8603 أمتار مربعة، ونفذت صيانة لـ 67 لوحة مرورية، ونفذت 580 متراً للحواجز في الطرقات العامة، إلى جانب تنفيذها 13.330 متر كيربستون.

وتندرج مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال بلدية مدينة أبوظبي ضمن إطار تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في المدينة وضواحيها، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة على الصعد كافة، السكانية والاقتصادية، مما يخلق بيئة عمرانية تشجع على التواصل الاجتماعي والمكاني، والارتقاء بالصحة العامة.

وأوضحت البلدية أنها أنجزت خلال الربع الثالث من العام الجاري صيانة لشبكات خطوط صرف مياه الأمطار بطول 3093 كم، وصيانة لـ 53 ألفاً و930 فتحة تصريف، و92 مصباً بحرياً، و127 محطة صرف مياه الأمطار.

ويأتي تنفيذ هذه المشروعات في ضوء استعدادات البلدية لاستقبال موسم الأمطار خلال أشهر الشتاء، وذلك عبر تعزيز ورفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في مدينة أبوظبي وضواحيها.

ووفقاً لإحصائيات البلدية، فقد أنجزت خلال الربع الثالث من العام الجاري صيانة لـ 11.846 عمود إنارة، و1.055 لوحة تحكم، فيما استبدلت 1443 عمود إنارة، وأجرت صيانة لـ 1818 كابلاً، واستبدلت 157 كشاف إنارة.

وتأتي مشاريع الإضاءة في إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأحدث تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة، وتجسيداً لمعايير التنمية المستدامة وحفظ وصون الموارد، وتحقيق الأهداف البيئية المتمثلة في خفض الاستهلاك الكهربائي، والحد من كميات الانبعاثات الكربونية، إلى جانب ترشيد عمليات الصيانة العامة، وخفض استهلاك الكهرباء، بمعدل 77%.

وتتضمن الاستراتيجية رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية لشبكة الإنارة، والمساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي في التنمية المستدامة، وتطوير أنظمة شبكة الإنارة التقليدية وتحويلها إلى نظام الإنارة الحديث LED، كما ترمي من وراء هذه الاستراتيجية إلى تحقيق العديد من الفوائد منها: خفض مستويات إضاءة الطرق، تخفيض استهلاك الكهرباء، تحسين تصاميم شبكة الإنارة، تحسين اللون وجودة الإضاءة في شبكة الإنارة، وتحسين العمر الافتراضي لنظام الإنارة، وخفض متطلبات الصيانة.