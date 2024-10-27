ناجيات من السرطان يؤكدن أهمية «الوقاية والتشخيص»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى مستشفى «إن إم سي رويال»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان، بشهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، حيث أقيمت فعالية كبيرة في قاعة المستشفى بمدينة خليفة أبوظبي جمعت عدداً من الناجيات من مرض سرطان الثدي اللاتي شاركن أمام الحضور قصصهن ومسيرتهن في الصبر والإرادة والتحديات التي واجهتهن، وذلك بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، والدكتورة أسماء مانع العتيبة وآدم البلوشي من مجلس إدارة الجمعية، وعوض سالم الساعدي، المدير التنفيذي للجمعية، وممثلين عن الجهات والقطاعات الصحية والخيرية والإنسانية، إلى جانب حضور كوادر طبية متخصصة في كافة المجالات.

وأكدت الدكتورة شذى الغزالي، رئيس قسم مكافحة السرطان في مركز أبوظبي للصحة العامة، أهمية الوقاية والتشخيص المبكر لمرض سرطان الثدي وضرورة الفحص الذاتي والدوري، كما شددت على التعاون المجتمعي في مواجهة التحدي الصحي والاستفادة من الفحوصات الوقائية والخدمات اللازمة في المراكز الصحية.

وتحدث ديفيد هادلي، المدير التنفيذي لمجموعة «إن إم سي الطبية»، عن دور المجموعة المستمر في تقديم الرعاية والدعم للنساء المصابات، وأهمية الكشف المبكر لتعزيز فرص الشفاء والتعافي.

وفي ختام الحفل كرم الشيخ سالم بن ركاض الناجيات من سرطان الثدي والجهات الداعمة، مؤكداً أهمية رفع مستوى الوعي حول هذا المرض، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها وحرصها على توفير جميع الخدمات اللازمة في المراكز الصحية والمستشفيات.