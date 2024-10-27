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علوم الدار

اختتام مؤتمر ومعرض دبي الخامس لجراحة الكتف

من فعاليات مؤتمر ومعرض دبي لجراحة الكتف (من المصدر)
28 أكتوبر 2024 00:59

دبي (وام)

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اختتمت أمس، أعمال مؤتمر ومعرض دبي الخامس لجراحة الكتف، الذي نظمته شعبة الإمارات لجراحة العظام بالتعاون مع الجمعية العربية للكتف والمرفق في كلية محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.
وتضمنت فعاليات المؤتمر التي استمرت ثلاثة أيام، العديد من الجلسات العلمية وورش العمل التدريبية، حول إصابات الكتف وجراحة الكتف بالمنظار وزراعة المفاصل وإدارة الكسور والتطورات التكنولوجية والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال جراحة الكتف، مثل تصميم المفاصل واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد والابتكار في جراحات الروبوت الآلي.
وقال الدكتور أسامة صالح، استشاري جراحة العظام والإصابات، رئيس المؤتمر: «إنه تم على هامش الدورة تدريب 120 طبيباً على مدى يومين على أفضل الطرق لتبديل مفصل الكتف باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوت في الحالات المتقدمة والمعقدة وجراحات المناظير، إضافة إلى عقد دورة لتدريب المعالجين الطبيعيين على إعادة التأهيل المتعلق بأمراض وعلاجات الكتف، لافتاً إلى أن أهم المشاكل التي تصيب الكتف تشمل الخلع المتكرر الذي غالباً ما يصيب الشباب، وانقطاع الأوتار وتبديل مفصل الكتف خاصة لدى المتقدمين في العمر.
وأضاف أن الفعاليات تضمنت كذلك عقد 3 ندوات للقطاع الصناعي بمشاركة أكثر من 15 شركة، من أهم شركات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية كرعاة، ومراجعة المبادئ والتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوت وأحدث أجهزة المناظير.
وأوضح أن المؤتمر ناقش من خلال 16 جلسة علمية و85 محاضرة، آخر المستجدات العالمية في الطب الرياضي، وإعادة زرع المفاصل والمواصفات المطلوبة لكل منطقة، مشيراً إلى أن تشريح المريض الآسيوي يختلف عن المريض الغربي أو الأوروبي، وهو ما يتطلب تصميماً معيناً للمريض الشرق أوسطي يتلاءم مع بيئته الخاصة، إضافة إلى عرض حالات صعبة ومعقدة لإكساب الأطباء المشاركين المهارات والخبرات العالمية.
وذكر صالح أن المؤتمر نجح في إيجاد منصة تجمع نخبة من الأطباء والمختصين في جراحة الكتف من أنحاء العالم المختلفة، تحت سقف واحد لمناقشة التطورات والتقنيات العصرية في علاج أمراض العظام، مؤكداً أن المؤتمر ما زال يحتل مركز الصدارة باعتباره منصة مثالية على مستوى المنطقة تتيح التواصل والتفاعل بين الشركات الموردة للأطراف الصناعية والأطباء من المنطقة والعالم.

شعبة الإمارات لجراحة العظام
دبي
الطباعة ثلاثية الأبعاد
الروبوت الآلي
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