«الإمارات للفضاء» تخرج كفاءات من بلدية عجمان

عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان اجتياز كفاءاتها المؤهلة لمساق التطبيقات الفضائية لرصد كوكب الأرض من وكالة الإمارات للفضاء، والذي استمر على مدار 3 أشهر، ليعد أحد مساقات أكاديمية الفضاء الوطنية والمرتبطة بمنصة التحليلات الجغرافية التابعة لمركز البيانات الفضائية.

وأعرب الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، عن فخره بالكوادر الطموحة التي تحرص على صقل المهارات وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل والحياة، متقدماً بالتهنئة للموظف عبدالله السويدي والموظف ماجد أحمد موعد من إدارة نظم المعلومات المكانية بالدائرة، لاجتياز المساق الذكي.