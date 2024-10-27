اليوم.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب أقصى شمال الدولة قد تكون ركامية، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة. وذكر المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح تكون شمالية غربية/ 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:30 والمد الثاني عند الساعة 22:33، والجزر الأول عند الساعة 17:29.