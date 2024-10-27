نهيان بن مبارك يحضر أفراح آل علي والشامسي في العين

العين (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح و التعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة عبيد راشد سيف بن سويف آل علي بمناسبة زفاف نجله «راشد» إلى كريمة المرحوم سعيد سيف عبدالله الشامسي.

حضر الحفل الذي أقيم في مجلس الفوعة في مدينة العين، معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، داعياً الله تعالى أن ينعم عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، وأن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

من جانبهم، أعرب ذوو العروسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم، وعبروا عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن. تخللت حفل الاستقبال عروض للفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج.