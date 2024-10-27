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خالد بن سلطان بن زايد يتوج الفائزين بمزاينة سويحان

خالد بن سلطان بن زايد خلال تتويج الفائزين (من المصدر)
28 أكتوبر 2024 01:00

سويحان (الاتحاد)

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«الياسات» مسابقات بحرية وتراثية

توج الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، مساء أمس، الفائزين في أشواط سن الثنايا ضمن مسابقات اليوم السابع من مزاينة سويحان، المحطة الأولى في مهرجان الظفرة بدورته الثامنة عشرة، والتي تقام في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.
حضر إعلان النتائج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وسجلت النتائج في شوط ثنايا أصحاب السمو الشيوخ - محليات، تقدم «بنت الريح» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان إلى المركز الأول، ونالت المركز الثاني «هقاوي» لمالكها الشيخ فالح بن ناصر بن علي آل ثاني، وجاءت بالمركز الثالث «ضجة» لمالكها الشيخ محمد بن سلطان بن سالم بن محمد القاسمي، وحظيت بالمركز الرابع «طوع» لمالكها الشيخ فالح بن ناصر بن علي آل ثاني، وحلت بالمركز الخامس «التماس» لمالكها الشيخ محمد بن صقر بن محمد القاسمي.
ثنايا شرايا
أظهرت نتائج شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل «1» - مجاهيم فوز «الذاير» لمالكها سهيل محمد كردوس عبيد العامري بالمركز الأول، وحصدت المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل «1» - محليات، «بنت صوغان» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري، وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل «2» - مجاهيم حصدت المركز الأول «لزامه» لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري، وجاءت بالمركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل «2» - محليات «منيحيف» لمالكها حمدان عبدالله محمد القريني.
وجاءت بالمركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم، «القعوده» لمالكها خالد جابر راشد القاشوطي، وذهب المركز الأول في شوط ثنايا تلاد لابناء القبائل «1» - محليات إلى «خزامة» لمالكها سالم طارش حمدان المنصوري، وفي شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم حصدت المركز الأول «جذابة» لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري، وفي شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل «2» - محليات كان المركز الأول من نصيب «الغزيل» لمالكها أحمد إبراهيم خليل سيف القبيسي.
ثنايا الشركاء
أما في شوط ثنايا الشركاء - محليات، فنالت المركز الأول «الهنوف» لمالكها محمد ثلاب حمد الهاجري، وتقدمت إلى المركز الأول في شوط ثنايا الشركاء - مجاهيم «نخوفه» لمالكها نايف فرحان آل نادر الدوسري، وحلت بالمركز الأول في شوط ثنايا المهجنات الأصايل «نجود» لمالكها ساري معيوف محمد ساري المنصوري.
عام الاستدامة
يسعى مهرجان الظفرة بدورته الثامنة عشرة إلى تعزيز الوعي بأهمية تطبيق ممارسات مستدامة بالتزامن مع عام الاستدامة، إلى جانب دعم المهتمين بمسابقات الصيد بالصقور، والخيول العربية الأصيلة، عبر تنظيم المسابقات التراثية وتشجيع امتلاك السلالات الأصيلة والمحافظة عليها.
كما يسعى المهرجان إلى زيادة عدد المشاركين في المزاينات، مع الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة الإقبال على البيع والشراء، إضافةً إلى تطوير السياحة الداخلية والخليجية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ما يعزِّز مكانة إمارة أبوظبي وجهة رائدة لمزاينات الإبل.

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