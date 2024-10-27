الإمارات تشارك في معرض «مراكش للطيران»

أبوظبي (وام)

يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في الدورة السابعة لمعرض مراكش الدولي للطيران، الذي سيعقد في القاعدة الجوية العسكرية، مراكش، بالمملكة المغربية، من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024، تحت شعار «التميز والابتكار».

ويمثل الجناح الوطني، الذي يُنظمه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن، منصة استراتيجية تتيح للشركات المحلية المتخصصة في الصناعات الدفاعية فرصة استعراض منتجاتها وتقنياتها الدفاعية المتطورة، والتواصل المباشر مع ممثلي الحكومات والشركات العالمية.

ويضم الجناح تسع شركات إماراتية متخصصة في مجالات الصناعات الدفاعية المختلفة، تشمل الأنظمة الجوية، والتكنولوجيا المتقدمة، من أبرزها شركات أداسي، والطارق، وأدفانسد كونسبت، وهالكون، ولهب وكراكال، التابعة لمجموعة «إيدج»، بالإضافة إلى «فينتور ون»، وشركة كاليدس للطيران، وشركة «كي تكنولوجيز».

ويقام معرض مراكش للطيران تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وتنظمه وزارة الصناعة والتجارة، وإدارة الدفاع الوطني، وبدعم من القوات الجوية الملكية المغربية، ويُعتبر من أبرز المنصات العالمية التي تنطلق من أفريقيا، ويجمع نخبة من الشركات والمختصين من أنحاء العالم المختلفة، لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، واستكشاف آخر التطورات في القطاع من خلال المؤتمرات وإبراز تجارب وخبرات العارضين.

وأكدت منى أحمد الجابر، رئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، أهمية المشاركة في المعارض الدولية للدفاع والطيران، وقالت: «يمثل معرض مراكش الدولي للطيران منصة مثالية لتعزيز الشراكات الجديدة واستكشاف أحدث التوجهات والتكنولوجيا، بحضور نخبة من الفاعلين في قطاع صناعات الطيران. وقد حقق المعرض منذ انطلاقته عام 2008، تطوراً استثنائياً عزز من أهميته ورسخ مكانته كأحد أبرز المعارض العالمية في مجال الطيران والفضاء».

وأضافت: «تأتي مشاركة الجناح الوطني كجزء من استراتيجية المجلس لتوطيد العلاقات الدولية وتبادل الخبرات مع الأطراف المختلفة، ويُعد المعرض فرصة للشركات الدفاعية الوطنية للتواجد مع نظيراتها العالمية واستعراض أحدث الابتكارات في مجال الطيران والدفاع».

ولفت د. خليفة البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «كاليدس» إلى أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في دعم المشاركات الخارجية.

اهتمام خاص

تولي الدورة السابعة للمعرض اهتماماً خاصاً بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة، مع تخصيص مساحة خاصة للشركات الناشئة ومشاريع البحث والتطوير، كما تستعد لاستقبال أول طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي (AH- 64E)، في إطار اتفاق مع شركة «بوينغ» لإنتاج 24 طائرة للمملكة المغربية.