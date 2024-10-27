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«مجلس الشباب للمواهب الحكومية» يناقش مستقبل الموارد البشرية الحكومية

عهود الرومي وسلطان النيادي خلال الاجتماع (من المصدر)
28 أكتوبر 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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عقد مجلس الشباب للمواهب الحكومية أول اجتماعات دورته الثانية، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وخالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.
وناقش الاجتماع استراتيجية وخطة عمل مجلس الشباب للمواهب الحكومية الشابة، بالإضافة إلى استعراض أجندة الشباب ودور المجلس في تصميم وتطوير مشاريع لتعزيز بيئة عمل حكومية محفزة وداعمة لتنمية المواهب الحكومية الشابة، وابتكار حلول استباقية لتصميم مستقبل العمل الحكومي.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أهمية دور الشباب في تصميم وصناعة مستقبل المواهب الحكومية الشابة وبناء نموذج مستقبلي متطور للموارد البشرية في القطاع الحكومي، ووضع تصورات لأطر عمل مثلى وسياسات ومشاريع استباقية تسخر الإمكانات لبناء مستقبل أفضل للمواهب الشابة في القطاع الحكومي، مشددة على حرص الحكومة الاتحادية على تعزيز جاهزيتهم للغد، تجسيداً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات بدعم الشباب وتطوير قدرات قيادات المستقبل الحكومية الشابة لتمكينها من حمل الراية القيادية في الحكومة، والاستفادة من أفكار وطاقات الشباب الذين يمثلون ثروة الإمارات ومحرك التنمية الحكومية لبناء مستقبل أفضل.
من جهته، قال معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «يُشكّل دعم القيادة الرشيدة وحرصها على أهمية إشراك الشباب في صياغة السياسات الحكومية، وتمكينهم من أن يكونوا جزءاً محورياً من تطوير المسارات التنموية التي تنسجم مع تطلعات مستقبل الإمارات، دافعاً للحكومة لتهيئة البيئة المثالية التي تمنح الشباب الفرصة للابتكار والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الوطنية».
وأضاف معالي النيادي: «انعقاد أول اجتماع لمجلس الشباب للمواهب الحكومية في دورته الثانية، يأتي ضمن مواصلة المساعي لتفعيل دور الشباب في المساهمة ذات الأثر المباشر برسم ملامح المستقبل، في إطار الأجندة الوطنية للشباب 2031، بما يُبرز أهمية الشراكة الحكومية المثمرة مع الشباب، ويعكس ضرورة تمكينهم وتأهيلهم لإرساء أسس التطوير، وبما يعزز التنمية الشاملة في الدولة».
ويضم المجلس في عضويته في دورته الثانية ثمانية من المواهب الحكومية الشابة التي تم اختيارها من بين 40 مرشحاً مثلوا أكثر من 20 جهة حكومية، وهم عبدالله عيسى الملا، مدير إدارة المشاريع الاستثمارية الخاصة في وزارة الاستثمار، ومريم سعيد أحمد المري، باحثة دراسات في مكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة، وأحمد سيف الدرعي، اختصاصي سياسات وتشريعات الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء، وشيخة بخيت الشامسي، فني طب في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهند الشريف، محاسبة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والرائد الدكتور حمد عتيق الدرمكي، رئيس قسم تطوير المشاريع بوزارة الداخلية، وخلود خالد عبدالرحيم، محاسبة رئيسية في وزارة المالية، وأسماء سعيد الشامسي، خبيرة في وزارة تنمية المجتمع.
الرؤية
تعتمد الرؤية الاستراتيجية لمجلس الشباب للمواهب الحكومية على السعي لتحقيق مستقبل مستدام مبني على الإبداع والابتكار والاستثمار في المواهب الحكومية الشابة، وذلك من خلال تطوير مبادرات وحلول رائدة تسهم في تحسين منظومة العمل الحكومي، وتعزز التنافسية، بما يضمن التطور والابتكار في دعم الاقتصاد والمجتمع.

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