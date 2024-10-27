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علوم الدار

«التنمية الأسرية» تنظم جلسة توعية لطلبة المدارس

جلسة توعية لطلبة المدارس (من المصدر)
28 أكتوبر 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت مؤسسة التنمية الأسرية في مركز مدينة زايد المجتمعي جلسة توعية بعنوان «وقود النجاح»، ضمن خدمة الرعاية الاجتماعية المتكاملة للأسرة؛ وذلك بهدف دعم الطلبة، وتوجيههم نحو كيفية تحقيق النجاح الذاتي في مسيرتهم التعليمية والحياتية، بالإضافة إلى توعيتهم بوسائل مواجهة التحديات بأسلوبٍ واعٍ.
وقالت إيمان الحمادي، اختصاصي اجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية: «في إطار جهود المؤسسة لدعم الشباب، وتعزيز التوعية المجتمعية، تنظم المؤسسة هذه الجلسات؛ بهدف توجيه الطلبة نحو تحقيق التفوق الأكاديمي والشخصي من خلال تعزيز المهارات الحياتية وتنمية قدراتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة».
وأضافت: ركزت الجلسة على تقديم نصائح وإرشادات عملية للطلبة حول كيفية تحقيق النجاح الذاتي، وتناولت الجلسة محاور عدة منها، أساليب الدراسة الفعالة، وأهمية النوم والتغذية الصحية، وكيفية الدراسة بشكلٍ منظم، بالإضافة إلى إدارة الوقت.
وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال خدمة الرعاية الاجتماعية المتكاملة للأسرة، إلى دعم استقرار الأسرة وتماسكها من خلال منحها الدعم والمساندة الاجتماعية بالطرق العلمية.

مؤسسة التنمية الأسرية
أبوظبي
الرعاية الاجتماعية
الشباب
التنمية الأسرية
المدارس
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