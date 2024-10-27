المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يناقش الخطط والمشاريع

العلا (الاتحاد)

ناقش المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أبرز آليات تعزيز كفاءة نجاح الخطط الاتصالية والمشاريع الإعلامية الحكومية، واستعرض جانباً من خبراته وتجاربه في إعداد وإطلاق وتنفيذ الحملات الإعلامية الداعمة للمشاريع والمبادرات الوطنية، خلال مشاركته في فعاليات اللقاء الثاني لمراكز ومكاتب الاتصال الحكومي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، خلال يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.

واطلع المكتب، خلال المشاركة، على العديد من التجارب الملهمة والمبادرات والخطط الاتصالية الناجحة التي قامت بعرضها الوفود المشاركة، كما استعرض تجربته الناجحة في إطلاق وتنفيذ الحملة الإعلامية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

وقال سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: «يشكل انعقاد لقاءات مسؤولي المراكز والمكاتب الإعلامية والاتصالية الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل دوري، فرصة لتنسيق وتعزيز العمل الخليجي في قطاع الاتصال الحكومي، والاطلاع على التجارب المختلفة، وتبادل الخبرات، وبناء الرؤى والخطط الإعلامية والاتصالية الحكومية المشتركة، بما يسهم في تعزيز الإمكانات والقدرات، وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية الخاصة بكافة مراكز ومكاتب الإعلام والاتصال الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي».

وضم وفد المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات المشارك في أعمال اللقاء الثاني لمراكز ومكاتب الاتصال الحكومي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب سعادة رئيس المكتب، عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وخديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي، وخالد الشحي، المدير التنفيذي للتسويق والاتصال.

كما ناقش المكتب، خلال فعاليات اللقاء، العديد من السياسات والأفكار والمبادرات الاتصالية، التي يمكن أن تسهم في تحقيق اتصال حكومي فعال وكفؤ، قادر على إنجاز المهام والخطط والمستهدفات الاتصالية، في ظل الواقع المتغير للمشهد الإعلامي الجديد، وأهمية وسبل الاستفادة الشاملة من القراءة الدقيقة والذكية لمؤشرات اهتمام الجمهور، من أجل صناعة محتوى مؤثر، قادر على تشكيل توجهات وانطباعات المتلقي، وتدعيم تفاعله الإيجابي مع الرسائل الاتصالية.

وتطرقت مشاركة المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات كذلك إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تفرض نفسها على ساحة العمل الاتصالي الحكومي، ومنها توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لإيصال الرسائل الاتصالية للجمهور المستهدف، وتوجيه الرسائل الاتصالية بدقة إلى القنوات الإعلامية المناسبة، وآليات ووسائل تعزيز الثقة في الجهة الاتصالية، والنجاح في وصول الرسائل الاتصالية، لجمهور إقليمي ودولي أوسع، وكيفية دعم المنظومة الاتصالية الحكومية لجهود توظيف القوة الناعمة الإيجابية، بما يصب في إطار تحقيق المستهدفات الاتصالية الحكومية.

فعاليات متنوعة

شهدت أجندة الحدث الذي بدأ باجتماع التواصل الحكومي الخليجي فعاليات متنوعة، بمشاركة وفود مكاتب ومراكز الاتصال الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي، تضمنت جلسات معرفية ملهمة لتبادل الخبرات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، للوصول إلى مخرجات مشتركة بين مكاتب ومراكز الاتصال الحكومي، وتبادل التجارب والخبرات ومناقشة أفضل الممارسات العالمية في القطاع، وتعميق المعرفة المجتمعية والثقافية، وتعزيز التعاون ودعم العلاقات المتميزة بين مراكز ومكاتب الاتصال الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي.