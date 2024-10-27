قرقاش: منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى التزام جديد بالسلام

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الشرق الأوسط بحاجة إلى التزام جديد بالسلام مع تحقيق العدالة من خلال الوسائل السلمية والسياسية، مشيراً إلى أن المنطقة سئمت من الحروب والصراعات. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «لقد سئم الشرق الأوسط من الحروب والصراعات، لقد عانت أجيال من عدم الاستقرار والعنف مع وجود آفاق مستقبلية ضئيلة أو معدومة لعائلاتهم وأحبائهم، إن المعاناة الإنسانية الهائلة لا تزال تترك ندوبًا على المنطقة».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى التزام جديد بالسلام مع تحقيق العدالة من خلال الوسائل السلمية والسياسية».