جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم الاثنين. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.
وأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 17 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 17 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today morning was 17°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 01:30 UAE Local time. pic.twitter.com/9klkSlZFIp— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) October 28, 2024