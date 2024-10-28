بمراسم رسمية.. منصور بن زايد يستقبل رئيس الوزراء الفيتنامي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم .. معالي فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية - لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي - حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمعاليه وعزف السلام الوطني لجمهورية فيتنام.

وصافح رئيس الوزراء الفيتنامي كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته إلى الدولة.

وقد كان في استقبال رئيس وزراء فيتنام .. معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي محمد مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، والدكتور بدر عبد الله المطروشي سفير الدولة لدى فيتنام، وعدد من كبار المسؤولين.

كما صافح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أعضاء الوفد المرافق للضيف الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين ونجوين ثانة ديب سفير فيتنام لدى الدولة.