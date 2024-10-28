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سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس الطاقة برئاسة ولي عهد الشارقة

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس الطاقة برئاسة ولي عهد الشارقة
28 أكتوبر 2024 13:41

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس الطاقة في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس الطاقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وعضوية كل من:

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سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة النفط، والشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب رئيس دائرة النفط، وسعادة سعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وسعادة وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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