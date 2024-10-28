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علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفذ ورشة حول إدارة الأحداث والحالات الطارئة

شرطة أبوظبي تنفذ ورشة حول إدارة الأحداث والحالات الطارئة
28 أكتوبر 2024 16:13

نفذت إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ورشة عمل تخصصية حول تجربة تطبيق نظام إدارة الأحداث المتناسق والموحد في جمهورية نيوزيلاندا (CIMS) عقدتها في قاعة المربعة بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية. 

وأكد العميد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الازمات والكوارث أهمية الورشة في نقل المعرفة وتبادل الخبرات تعزيزاً للجهود التطويرية ودعم القدرات الأمنية في مواجهة التحديات ذات الصلة بمنظومة إدارة الحدث الأمني وإدارة الأزمات والطوارئ.

وأوضح أن ورش العمل التخصصية تعزز من صقل مهارات وخبرات المشاركين وتطوير قدراتهم المعرفية، لبناء منظومة ريادية مدربة ومؤهلة بإحترافية عالية، مشيداً بالتعاون الشرطي والأمني بين الجهتين ومختلف الجهات الشرطية والأمنية محلياً وإقليمياً ودولياً بما ينعكس إيجابياً في تنمية القدرات الفنية والمهارات في مجال إدارة الأزمات والكوارث وفق أرقى المعايير العالمية ورفع مستوى الجاهزية والإستعداد الأمني في شرطة أبوظبي للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وقدم المحاضرة مارك فرقس مدير العمليات في الشرطة النيوزلندية، وتضمنت عرضاً شاملاً حول كيفية عمل نظام إدارة الأحداث المتناسق CIMS، وتطبيقه في حالات الأزمات والكوارث مشيراً إلى أنه يعد أداة فعالة في إدارة العمليات الطارئة، كما تطرق إلى أمثلة واقعية، لتسليط الضوء على الدروس المستفادة وأهمية التنسيق بين الجهات المعنية.

 كما تم استعراض أهم الوسائل التي تعزز الإستعداد والجاهزية الاستباقية في  التعامل مع كافة الأحداث الطارئة وقياس مدى كفاءة القدرات والإمكانيات المتوفرة لدى الجهات المحلية تعزيزاً لتكامل أدوارها ومسؤوليتها على مستوى إمارة أبوظبي من أجل سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات.


حضر الورشة عدداً من المختصين من القيادة العامه لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارىء والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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