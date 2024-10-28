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علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي نائب وزير الأمن العام الفيتنامي

سيف بن زايد يلتقي نائب وزير الأمن العام الفيتنامي
28 أكتوبر 2024 20:14

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي لي كووك هونغ، نائب وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الصديقة.
تطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتعزيز آفاقها المستقبلية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين إلى جانب بحث سبل التعاون في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وناقشا الدور الحيوي للتقنيات المتقدمة في تطوير منظومة العمليات الحكومية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المجتمعات عالمياً.

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حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي بالوزارة والعميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية وعدد من الضباط.
كما حضرها من الوفد الفيتنامي، اللواء فو نغوك هونغ، نائب المدير العام لإدارة الشؤون القانونية والإصلاحات الإدارية والقضائية بوزارة الأمن العام الفيتنامية، واللواء تران فان توان، نائب رئيس مكتب وكالة تحقيقات الشرطة، وعدد من الضباط والمسؤولين.

المصدر: وام
سيف بن زايد
فيتنام
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