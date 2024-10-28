«أبوظبي للزراعة» تنظم فعاليات متنوعة في مهرجان الشيخ زايد 2024

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فعاليات متنوعة خلال مشاركتها في مهرجان الشيخ زايد 2024، الذي يعقد فعالياته في الفترة من 1 نوفمبر - 28 فبراير، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، تماشياً مع «عام الاستدامة»، وفي إطار دعمها لبرنامج «ازرع الإمارات».

تخصص الهيئة، خلال مشاركتها، جناحاً مميزاً لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، التي أطلقتها لتحفيز المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في دولة الإمارات على تبني أفضل الممارسات في خطوة كبيرة على طريق الاستدامة عبر تقدير جهودهم وجهود الأسر المنتجة والمزارع التجارية وتحفيزها على الابتكار. ويبلغ المجموع الكلي لجوائزها النقدية 10 ملايين درهم.

وتنظم الهيئة 5 مهرجانات تشمل: مهرجان الوثبة الزراعي، مهرجان الوثبة الغذائي، مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية، ومهرجان الوثبة للعسل ومهرجان الزهور، إلى جانب 10 مزادات لسلالات مختلفة من الثروة الحيوانية، والعديد من الفعاليات من خلال الواحة الزراعية التي تحتوي على منطقة للاستقبال ومجلس الواحة، إضافة إلى ركن خاص ببرنامج «ازرع الإمارات».

يضاء من خلال الواحة الزراعية تسليط الضوء على منصة «بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي»، التي تم تدشينها مؤخراً، وهي منصة تدعم اتخاذ القرار بشأن قضايا الأمن الغذائي والزراعة في الإمارة، وتقدم معلومات دقيقة حول القطاع الزراعي والغذائي في أبوظبي، وتتيح تحليل البيانات واستخلاص تقارير تساعد صناع القرار على تحسين السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي وتطوير نظام غذائي مستدام ومرن، يلبي احتياجات الإمارة ويعزز الاستجابة السريعة لأي تهديدات للأمن الغذائي.

حرصت الهيئة على تخصيص ركن ترفيهي وتعليمي للأطفال، يحتوي على شاشة سينما مبتكرة لعرض قصص كرتونية من إعدادها بالشراكة مع «سبيس تون»، بعدما حوِّلت 6 قصص قصيرة للأطفال إلى حلقات كرتونية تعليمية وهادفة ستعرض طوال فعاليات المهرجان، وتركز على موضوعات مهمة مثل هدر الطعام، وترشيد استهلاك المياه، والسلامة الغذائية أثناء رحلات البر، وكيفية اختيار الأسماك الطازجة، وقراءة البطاقة الغذائية، وحلقة خاصة عن الجمل للتوعية بأهمية الحفاظ على صحة الحيوانات.

يشمل المهرجان برنامج «تقييم زادنا»، وهي منصة إلكترونية أطلقتها الهيئة بهدف تمكين الجمهور من الاطلاع على نتيجة تقييم المنشآت الغذائية بناء على مستوى السلامة الغذائية.

وضمن الفعاليات الأخرى بالواحة، التي تهدف إلى تقديم الدعم للمزارعين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم الزراعية، «سوق المزارعين» الذي يتيح لأصحاب المزارع فرصة عرض منتجاتهم المحلية وبيعها إلى المستهلكين مباشرة بالإضافة إلى معرض عسل النحل المحلي.

وعبّر بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في الهيئة عن فخرهم بالمشاركة في مهرجان الشيخ زايد شريكاً استراتيجياً، من خلال جناح الواحة الزراعية، وذلك لإبراز الملامح الرئيسة للمهرجان وتسليط الضوء على مراحل تطور الحياة الزراعية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، والعناية بالمزارعين المحليين وتهيئة أفضل الظروف للنهوض بالقطاع الزراعي في الدولة.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى، من خلال مشاركتها، إلى تعريف زوار المهرجان بالتطورات التي شهدتها إمارة أبوظبي في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، فضلاً عن التعريف بالخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومتداولي الغذاء.

وأكد الشحي أن الفعاليات المقامة في الواحة الزراعية تدعم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، مثل تحقيق استدامة القطاع الزراعي وتبني التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم المنتج الزراعي المحلي وتعزيز مكانته في السوق، ودعم المزارعين لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.