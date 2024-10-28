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خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى سنغافورة

خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى سنغافورة
29 أكتوبر 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية سنغافورة الصديقة، تلبية لدعوة رئيس وزراء سنغافورة.
ويبحث سموه، خلال الزيارة، مع معالي لورانس وونغ، رئيس الوزراء السنغافوري، وعدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لشركات سنغافورية رائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني وغيرها من القطاعات الحيوية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

أبوظبي
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سنغافورة
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